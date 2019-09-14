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14. 09. 2019

На Донбассе погиб военный

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи погиб украинский военнослужащий. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщат пресс-центр ООС.

Сообщается, что накануне "при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью".

В настоящее время рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и командования воинской части выясняют обстоятельства смерти.

В то же время в утренней сводке пресс-центра штаба ООС сообщалось только о восьми раненых в пятницу. Информации о погибших не было.

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Источник: korrespondent.net
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