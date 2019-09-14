Атака дронов вызвала пожар на одном из крупнейших НПЗ в мире

В Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает АР.
Беспилотники атаковали два крупных нефтяных объекта. В результате взрыв и пожар произошли на востоке Саудовской Аравии в Букиаке, недалеко от Даммама, а также на нефтеперерабатывающем заводе компании Saudi Aramco, на крупном нефтяном месторождении Хурайс.
Предположительные исполнители атак не называются.
Отмечается, что государственные СМИ Саудовской Аравии сообщили об инциденте не сразу.
Позже в субботу представитель йеменских повстанцев заявил, что атака беспилотников была организована хуситами.
По словам представителя повстанцев, хуситы послали 10 беспилотников, чтобы атаковать нефтеперерабатывающий завод в Букиаке и нефтяное месторождение Хурайсе. Также он заявил, что атаки повстанцев на Саудовскую Аравию "будут усиливаться, если война в Йемене будет продолжаться".
Breaking: Reports of explosions in Buqyaq, #Saudi Arabia. pic.twitter.com/qkJ9xGc9ji— Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) September 14, 2019
BREAKING: More videos coming in from incident in the nation of Saudi Arabia, in the city of #Buqyaq. Unconfirmed reports of fatalities associated with this incident.pic.twitter.com/zaPUl9hLUg— DMM News (@DMM_News_) September 14, 2019
Saudi Arabia 🇸🇦— Rao Hamza Saleem (@Hamza_saleem777) September 14, 2019
Drones attacked 2 Aramco Plant early morning today.
Major fires 🔥 continue to rage at the Aramco Oil Plant in Baqyaq, Saudi Arabia.
Saudi Air Force is also on red alert after reports of terror attack at ARAMCO facilities in Buqyaq.#بقيق #Saudi_Arabia pic.twitter.com/C5A8u8KOt0
Напомним, 17 августа хуситы с помощью беспилотников атаковали крупнейшее месторождение нефти в Саудовской Аравии.
Ранее хуситы нанесли ракетный удар по городу Аден в Йемене в тот момент, когда там проходила торжественная церемония, посвященная выпуску военнослужащих. Параллельно с ракетным обстрелом, возле полицейского участка смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Тогда погибли 49 человек и еще 48 были ранены. Среди жертв оказался бригадный генерал Мунир Яфии.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby