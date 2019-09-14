Атака дронов вызвала пожар на одном из крупнейших НПЗ в мире

В Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает АР.

Беспилотники атаковали два крупных нефтяных объекта. В результате взрыв и пожар произошли на востоке Саудовской Аравии в Букиаке, недалеко от Даммама, а также на нефтеперерабатывающем заводе компании Saudi Aramco, на крупном нефтяном месторождении Хурайс.

Предположительные исполнители атак не называются.

Отмечается, что государственные СМИ Саудовской Аравии сообщили об инциденте не сразу.

Позже в субботу представитель йеменских повстанцев заявил, что атака беспилотников была организована хуситами.

По словам представителя повстанцев, хуситы послали 10 беспилотников, чтобы атаковать нефтеперерабатывающий завод в Букиаке и нефтяное месторождение Хурайсе. Также он заявил, что атаки повстанцев на Саудовскую Аравию "будут усиливаться, если война в Йемене будет продолжаться".

Breaking: Reports of explosions in Buqyaq, #Saudi Arabia. pic.twitter.com/qkJ9xGc9ji — Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) September 14, 2019

BREAKING: More videos coming in from incident in the nation of Saudi Arabia, in the city of #Buqyaq. Unconfirmed reports of fatalities associated with this incident.pic.twitter.com/zaPUl9hLUg — DMM News (@DMM_News_) September 14, 2019

Saudi Arabia 🇸🇦



Drones attacked 2 Aramco Plant early morning today.



Major fires 🔥 continue to rage at the Aramco Oil Plant in Baqyaq, Saudi Arabia.



Saudi Air Force is also on red alert after reports of terror attack at ARAMCO facilities in Buqyaq.#بقيق #Saudi_Arabia pic.twitter.com/C5A8u8KOt0 — Rao Hamza Saleem (@Hamza_saleem777) September 14, 2019

Напомним, 17 августа хуситы с помощью беспилотников атаковали крупнейшее месторождение нефти в Саудовской Аравии.

Ранее хуситы нанесли ракетный удар по городу Аден в Йемене в тот момент, когда там проходила торжественная церемония, посвященная выпуску военнослужащих. Параллельно с ракетным обстрелом, возле полицейского участка смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Тогда погибли 49 человек и еще 48 были ранены. Среди жертв оказался бригадный генерал Мунир Яфии.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

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Источник: korrespondent.net