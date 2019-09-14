Разумков: Выборы на Донбассе - только по законам Украины

Выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей могут проводиться только по украинскому законодательству, а досрочное прекращение полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с этим никак не связано. Об этом в субботу, 14 сентября, сказал журналистам председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Интерфакс Украина.

"Это (тема выборов на Донбассе – ред.) никак не связано с работой ЦИК. Я уверен, что вчера Пристайко пояснил свою позицию, она понятна, что выборы на территории Украины должны проходить по законам Украины", - сказал он журналистам в кулуарах Форума YES в субботу в Киеве.

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.

Контроль над выборами. Зачем Зеленский уволил ЦИК

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно уволила всех членов ЦИК. За это решение в пятницу проголосовал 341 нардеп.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net