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14. 09. 2019

Топ-50 услуг государства будут переведены в онлайн

Вице-премьер-министр, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что 50 самых популярных услуг, предоставляемых в Украине, будут переведены в онлайн. Об этом он сообщил в субботу, 14 сентября, в ходе выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Если перевести в конкретный KPI... То мы хотим уже в ближайшие два - три года перевести в онлайн 50 самых популярных услуг и сделать так, чтобы 50 или больше процентов целевой аудитории, которые пользуются данными услугами, были на 90% довольны пользованием", - сказал Федоров.

При этом он отметил, что хочет, чтобы государство представляло собой простой сервис, которым граждане могли бы воспользоваться при помощи своих смартфонов.

Также Федоров подчеркнул, что его министерство имеет общее с Президентом Владимиром Зеленским видение целей на будущее.

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Ранее сообщалось, что команда Зеленского планирует до 2024 года перевести 90% всех государственных услуг в онлайн-режим.

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Источник: korrespondent.net
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