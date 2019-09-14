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14. 09. 2019

В России под Ярославлем в ДТП погибли семь человек

В России в Ярославской области пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком MAN. Семь человек погибли и еще 28 пострадали. Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 14 сентября.

Отмечается, что среди погибших оба водителя. Их уже опознали.

В аварии пострадал ребенок. У него диагностирована тупая травма живота и ссадины на лице, его жизни ничего не угрожает. Всех пострадавших госпитализировали в четыре больницы региона.

По предварительным данным, в ДТП виновен водитель грузовика. На 20 километре дороги Ярославль – Заячий холм – Иваново он выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом.

Cмотрите фотогалерею: В России под Ярославлем в ДТП погибли семь человек

Ранее на этой неделе возле города Кагарлык Киевской области три человека погибли в лобовом столкновении двух легковушек.

А в Донецкой области в результате возгорания авто после ДТП сгорели два человека.

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Источник: korrespondent.net
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