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14. 09. 2019

Зеленский ветировал Избирательный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал и вернул в Верховную Раду со своими предложениями Избирательный кодекс, принятый парламентом восьмого созыва. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента в субботу, 14 сентября.

Указано, что последний этап прохождения документа – готовится на рассмотрение с вето президента.

В предложениях Зеленского указывается, что "Кодекс, который поступил на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательном законодательстве, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур".

В целом глава государства на 11 страницах обнародовал  17 пунктов замечаний к Избирательному кодексу.

Напомним, 11 июля 2019 года Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса (№3112-1), который вводит пропорциональную систему выборов в парламент по открытым спискам. Кодекс должен был вступить в силу с декабря 2023 года.

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Источник: korrespondent.net
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