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14. 09. 2019

В Крыму на дереве нашли бомбу времен Второй мировой войны

В аннексированном Крыму нашли немецкую бомбу времен Второй мировой войны, которая все эти годы провисела на дереве. Об этом сообщает МЧС РФ в субботу, 14 сентября.

Отмечается, что боеприпас обнаружили недалеко от села Бондаренково Ленинского района на склоне одного из оврагов, где проходит тропа к морю, прямо на ветках дерева.

"Прибыв на место, сотрудники чрезвычайного ведомства идентифицировали опасную находку, как немецкая бомба весом 1 кг (SD-1). При дополнительном обследовании территории были обнаружены еще две авиационные осколочные бомбы весом 2,5 кг и 20 кг (АО-2,5 и АО-20)", – говорится в сообщении.

Все найденные боеприпасы были доставлены на специализированный полигон, где их уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.

Cмотрите фотогалерею: В Крыму на дереве нашли бомбу времен Второй мировой войны

Ранее сообщалось, что в Украине за полгода нашли более 400 авиабомб. Общее количество уничтоженных взрывоопасных предметов превысило 31 тысячу.

Напомним, в городе Белая Церковь в Киевской области во время проведения поисковых работ обнаружили три немецкие авиабомбы SD-500, общим весом полторы тонны.

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Источник: korrespondent.net
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