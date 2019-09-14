В Одессу прибыли освобожденные из плена экипажа катеров Никополь, Бердянск и буксира Яны Капу. Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ в субботу, 14 сентября.

"Военных в родной гавани встретили представители национального флота Украины во главе с начальником штаба – первым заместителем командующего ВМС ВС Украины вице-адмиралом Андреем Тарасовым, руководство и личный состав Морского командования, военно-морской базы, экипажи кораблей, катеров ВМС ВС Украины, а также волонтеры, священнослужители, представители общественности, родные и близкие", – говорится в сообщении.

Так, Тарасов лично поздравил военных с возвращением и поблагодарил за мужество, выдержку и несокрушимость перед лицом подлого врага.

Бывших пленников в Одессе встречали с цветами и плакатами, детскими подарками. Также символическим стал подарок от одесских волонтеров – флаг ВМС ВСУ, который в знак поддержки развевался на флагштоке у Одесского горсовета. Как отметили военные, это не просто флаг – это олицетворение поддержки всего украинского народа, неоднократно помогавшего им в трудные минуты во время пребывания в российской тюрьме.

Военные в очередной раз поблагодарили всех присутствующих за непоколебимую веру в защитников Украины и активную общественную позицию.

"Впереди у экипажей катеров заслуженный отдых, после которого военные снова станут в строй украинских ВМС и продолжат выполнять задачи по назначению", – отметили в ВМС.

Cмотрите фотогалерею: Освобожденные моряки вернулись в Одессу

Ранее в субботу омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что почти все освобожденные украинские моряки из военного госпиталя в Киеве отправляются в Одессу.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

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Источник: korrespondent.net