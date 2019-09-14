Глава ОБСЕ поддержал план Штайнмайера

Так называемая формула Штайнмайера является хорошей основой для выполнения Минских соглашений. Об этом сказал министр иностранных дел Словакии, председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак считает, что "формула Штайнмайера" является хорошей основой для выполнения Минских соглашений на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина в субботу, 14 сентября.

"Для меня возвращение доверия – это полное выполнение Минских соглашений, если это будет прозрачно и безо всяких игр. У нас даже есть хороший принцип, как правильно читать Минские соглашения, – это план Штайнмайера. Я считаю, что это хорошая основа", – сказал он.

Лайчак назвал необходимые элементы мирного урегулирования: "Для мира необходим мирный план урегулирования, инструменты и желание этого достичь, которое бы поддерживалось людьми. В Украине есть мирный план – Минские соглашения, есть инструменты – нормандская группа, трехсторонняя контактная группа, СММ ОБСЕ, а также вовлеченность США – Курт Волкер (спецпредставитель США по вопросам Украины – ред.). До последнего времени нам не хватало политической воли, желания выполнять Минские соглашения".

Глава МИД Словакии также подчеркнул необходимость сохранять международное единство в поддержку Украины.

"Нужно сохранять единство международного сообщества. Я не думаю, что было бы правильно говорить о каких-то уступках на данном этапе, поскольку Украина на этом этапе является жертвой агрессии – нужно вернуть мир и восстановить территориальную целостность. Нужно показать, что мы действительно серьезно к этому относимся", – отметил дипломат.

Также Лайчак считает, что миротворческая миссия на Донбассе может быть введена после разведения войск.

"Я бы не исключал эту идею, но для миротворцев нужен, прежде всего, мир для того, чтобы работали операции по поддержанию мира. Но мира нет – люди гибнут. Нам нужно развести войска, а потом думать об этом", – сказал Лайчак и подчеркнул необходимость для миссии предельно ясного мандата, а также полного доступа.

По словам главы ОБСЕ, миссия должна стать инструментом для достижения мира.

"Чего необходимо избежать любой ценой для этой миссии, так это легитимизации этой искусственной внутренней границы – линии разграничения", – подчеркнул Лайчак.

Накануне в России потребовали письменно закрепить формулу Штайнмайера, которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе – после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече лидеров нормандского формата, среди прочего, будут обсуждать формулу Штайнмайера. Также он отметил, что готов к нормандской встрече в сентябре.

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Источник: korrespondent.net