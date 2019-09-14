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14. 09. 2019

В МИД пояснили ситуацию с особым статусом Донбасса

Обязательства Украины в рамках Минских соглашений не предусматривают особого статуса для Донбасса. Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в ходе ежегодного форума Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Украинская правда в субботу, 14 сентября.

"Тезис, который постоянно продвигают в России, сводится к тому, что Украина должна внести изменения в конституцию, сделав специальный статус. Мы обращаем внимание россиян и готовы им еще раз прочитать эту норму – кстати, она записана на русском языке, что Украина взяла обязательства по созданию статуса для этих регионов на основе децентрализации. Это тот процесс децентрализации, который сейчас уже внедряется в Украине", – пояснил Пристайко.

Министр добавил, что сторона за линией соприкосновения должня понять, что "что шанс их развития – децентрализация. Этот процесс даст им реальные возможности и шансы на развитие. Но мы не вносим в Конституцию никаких особых статусов".

"Особого статуса для Донбасса в Конституции не будет", – добавил Пристайко на уточняющий вопрос.

Накануне в России потребовали письменно закрепить формулу Штайнмайера, которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе – после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече лидеров нормандского формата, среди прочего, будут обсуждать формулу Штайнмайера. Также он отметил, что готов к нормандской встрече в сентябре.

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Источник: korrespondent.net
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