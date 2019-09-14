В "ЛНР" заявили о проблемах с водоснабжением

Из-за аварии на водоводе, который находится на подконтрольной Украине территории, прекращена подача воды в "ЛНР" с Петровской насосной станции. Об этом сообщило предприятие Лугансквода в субботу, 14 сентября.

"Из-за резкого снижения давления в Петровском магистральном водоводе с 07:30 аварийно остановлена Петровская насосная станция… В результате была прекращена подача воды в села Раевка, Лиман, Светлое, Шишково, Стукалова Балка, Металлист, Цветные Пески, Веселая Гора, Приветное и Обозное Славяносербского района", – говорится в сообщении.

Предположительно, порыв трубопровода произошел на правом берегу реки Северский Донец вблизи линии соприкосновения сторон. Обследование данного участка трубопровода и аварийно-восстановительные работы по устранению порыва начнутся сразу же после получения согласований с Совместным центром по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ.

Отмечается, что во избежание серьезных сбоев в водоснабжении сел уже выполнены необходимые переключения запорной арматуры для подачи воды из городских источников.

"При необходимости по заявкам поселковых советов будет осуществляться подвоз воды. Что касается Луганска, то жителям восточного массива и частично центральной части города Луганска вода будет подаваться согласно установленному графику (утро-вечер)", – уточнили на предприятии.

Ранее на этой неделе во Львове произошла крупная авария на магистральном водопроводе. Полностью без водоснабжения остался крупнейший район Львова – Сиховский, а также Франковский район и часть Зализнычного района.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области город Вольногорск уже почти неделю без питьевой воды. Жидкость в кранах вдруг начала вонять и изменила цвет. Мэрия воду не выключила, только предупредила: не употреблять, а использовать только как техническую.

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Источник: korrespondent.net