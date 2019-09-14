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14. 09. 2019

В Армении при нападении медведя погиб турист из Польши

Польский турист погиб в Армении в результате нападения медведя при восхождении на гору Арагац. Об этом сообщается на сайте МЧС страны в субботу, 14 сентября.

"Гражданка Польши Марго Л. сообщила днем 14 сентября службе спасения 911, что она и ее друг, также польский гражданин, подверглись нападению медведя при восхождении на гору Арагац. Друг ранен… Спасатели обнаружили пострадавших через два часа… На место на вертолете вылетели врачи медцентра Эребуни, которые констатировали смерть гражданина Польши Петра Б. 1986 года рождения", – говорится в сообщении.

Пострадавшую девушку доставили в медцентр города Аштарак в 20 километрах от Еревана. Госпитализация ей не потребовалась. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Cмотрите фотогалерею: В Армении при нападении медведя погиб турист из Польши

Ранее стало известно, что на Аляске медведь гризли загрыз французского композитора Жюльена Готье. Он путешествовал вместе с подругой в рамках культурного проекта. Гризли утащил мужчину ночью из палатки.

Также сообщалось, что жителю российской Тувы чудом удалось выжить в берлоге медведя.

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Источник: korrespondent.net
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