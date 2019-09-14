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14. 09. 2019

Президент Словакии приедет с визитом в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера в субботу, 14 сентября.

"16 сентября президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в рамках ее официального визита в Украину", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник в 11:30 в Мариинском дворце состоится официальная церемония встречи президентов Украины и Словакии.

Кроме того, после официальной церемонии Зеленский и Чапутова встретятся с журналистами. Пресс-конференция для СМИ состоится в 13:30.

Напомним, на этой неделе Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Также Киев посетила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она также провела встречу с Владимиром Зеленским. По ее итогам президент Украины анонсировал ответный визит в Эстонию.

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Источник: korrespondent.net
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