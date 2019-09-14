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14. 09. 2019

Игры непокоренных: в сборную Украины вошли 20 ветеранов

Украину на международных соревнованиях Invictus Games-2020 (Игры непокоренных-2020 – ред.) будет представлять сборная из 20 ветеранов и военных с боевыми ранениями. Об этом сообщает Укринформ в субботу, 14 сентября.

Сформировали национальную сборную Украины по результатам спортивного турнира, который прошел сегодня в Киеве на стадионе Пионер.

Международные Игры непокоренных состоятся 9-16 мая 2020 в нидерландской Гааге. Сборная Украины примет участие в соревнованиях в расширенном составе. В прошлом году в команду входили 15 человек. Они выиграли 20 медалей.

Напомним, церемонию открытия Игр непокоренных в Киеве посетил президент Украины Владимир Зеленский. В ходе выступления он заявил, что вскоре будет принят закон о статусе ветеранов, который закрепит механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев.

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Источник: korrespondent.net
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