США нашли виновных в атаке на нефтезавод саудитов



За атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в Twitter в субботу, 14 сентября.

"Несмотря на все призывы к деэскалации, Иран в данный момент начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии", - написал он.

Напомним, на востоке Саудовской Аравии так называемые хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.

Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. Это составляет почти половину всего текущего объема нефтяной добычи страны.

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Источник: korrespondent.net