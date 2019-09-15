Трамп предложил Саудовской Аравии помощь в обеспечении обороны

После атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии США предложили королевству помощь в обеспечении обороны, сообщает пресс-служба Белого дома.
Президент СНА Дональд Трамп в субботу, 14 сентября, обсудил эту тему с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
"Власти США следят за ситуацией и остаются привержены обеспечению того, чтобы мировой рынок нефти оставался стабильным и хорошо снабженным", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Как сообщалось, на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.
Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. Это составляет почти половину всего текущего объема нефтяной добычи страны.
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Источник: korrespondent.net
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