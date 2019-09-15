У побережья Багамских островов сформировался новый шторм



Тропический шторм Умберто, который сформировался в Атлантике, проходит северо-западнее островов Багамского архипелага, сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами и Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Багамских островов.

Сейчас в зоне действия Умберто скорость ветра достигает 64 км/ч, ожидается его усиление до 100 км/ч. Не исключено, что этот тропический шторм на пути к американскому штату Флорида через два-три дня усилится до урагана.

Отмечается, что Умберто может повлиять на проведение спасательных и восстановительных операций на Багамских островах, серьезно пострадавших от удара недавнего урагана Дориан.

Ранее сообщалось, что число погибших на Багамских островах в результате урагана Дориан увеличилось до 50 человек. Число жертв может возрасти, так как пропавшими без вести числятся 2,5 тысячи человек.

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Источник: korrespondent.net