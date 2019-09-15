В Японии автомобиль врезался в толпу: есть пострадавшие



В японском городе Нагоя таксист совершил наезд на группу пешеходов, сообщает телеканал NHK.

Происшествие случилось в районе железнодорожной станции Канаяма. В результате инцидента пострадали по меньшей мере семь человек.

По предварительным данным, за рулем такси находился 70-летний водитель. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.



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Напомним, в мае автомобиль в результате аварии въехал в толпу детей в японском городе Оцу в префектуре Сига на острове Хонсю. 13 человек были доставлены в больницы.

Отмечается, что всех пострадавших уже доставили в больницу.