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15. 09. 2019

Трамп уволил Болтона из-за санкций против Ирана – СМИ


Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон перед своей отставкой выступил решительно против частичного снятия санкций с Ирана, о чем заявил президенту Дональду Трампу, сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что заседании в Овальном кабинете министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею ослабления ограничительных мер против Ирана, а позднее стало известно об отставке Болтона и о том, что Трамп обсуждал эту тему.

Советник президента выступил резко против идеи о смягчении санкций. Это был не первый раз, когда Трамп выступал с предложением ослабить санкционную политику в отношении Тегерана.

Напомним, 10 сентября Трамп сообщил об увольнении Болтона. Американский президент заявил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. 

Трамп раскритиковал советника за его позицию по Венесуэле и КНДР. В то же время американский лидер не указывал, что именно в подходе Болтона к Венесуэле его не устраивает.

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Источник: korrespondent.net
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