В Канаде в результате стрельбы погиб один человек

Один человек погиб и еще четверо получили ранения при стрельбе в городе Миссиссога в канадской провинции Онтарио, сообщает CBC.
Среди раненых женщина, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Также пострадали двое подростков и один мужчина.
В США подросток расстрелял свою семью
Напомним, ранее на спортивном стадионе в американском штате Алабама произошла стрельба, в результате которой пострадали десять человек.
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Источник: korrespondent.net
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