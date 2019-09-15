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15. 09. 2019

В Канаде в результате стрельбы погиб один человек


Один человек погиб и еще четверо получили ранения при стрельбе в городе Миссиссога в канадской провинции Онтарио, сообщает CBC.
 
Инцидент произошел в субботу, 14 сентября. Погибшим является взрослый мужчина, его личность устанавливается.

Среди раненых женщина, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Также пострадали двое подростков и один мужчина. 
 
Нескольких предполагаемых стрелков объявили в розыск. 

В США подросток расстрелял свою семью

Напомним, ранее на спортивном стадионе в американском штате Алабама произошла стрельба, в результате которой пострадали десять человек.

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Источник: korrespondent.net
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