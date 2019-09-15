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15. 09. 2019

Сенатор США призвал атаковать нефтяные объекты Ирана


Сенатор США Линдси Грэм в Twitter заявил, что властям США нужно изучить возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана в связи с атаками на нефтеперерабатывающие заводы национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

По его словам, Тегеран не перестанет устраивать подобные выходки, пока Иран не ощутит серьезные последствия.

Сенатор отмечает, что нападение на иранские нефтеперерабатывающие заводы нанесет сокрушительный удар по режиму в этой стране.

Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Как сообщалось, на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.

Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. Это составляет почти половину всего текущего объема нефтяной добычи страны.

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Источник: korrespondent.net
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