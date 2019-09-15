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15. 09. 2019

Бориса Джонсона превратили в Халка


Британское издание The Sun опубликовало фотографию, на которой премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представлен, как известный супергерой комиксов и фильмов Халк.

На снимке изображение с головой премьера прикреплено к телу Халка. При этом голова Джонсона также окрашена в зеленый цвет, как в комиксах и фильмах.
 
В таком образе издание решило изобразить политика после слов Джонсона в преддверии встречи с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Британский премьер заявил, комментируя Brexit, что Халк становится сильнее, если становится безумнее.
 
По мнению Джонсона, Британия освободится от "наручников ЕС, как невероятный Халк".

Напомним, Джонсон настаивает на том, что Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.

В Британии раскол. Борису запретили жесткий Brexit

Предыдущий премьер Тереза Мэй ушла в отставку 7 июня, после того как парламент в третий раз отклонил ее сценарий Brexit. 

Сам выход Великобритании из Европейского Союза должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести.

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Источник: korrespondent.net
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