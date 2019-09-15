Бориса Джонсона превратили в Халка

Британское издание The Sun опубликовало фотографию, на которой премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представлен, как известный супергерой комиксов и фильмов Халк.
На снимке изображение с головой премьера прикреплено к телу Халка. При этом голова Джонсона также окрашена в зеленый цвет, как в комиксах и фильмах.
Напомним, Джонсон настаивает на том, что Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.
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Предыдущий премьер Тереза Мэй ушла в отставку 7 июня, после того как парламент в третий раз отклонил ее сценарий Brexit.
Сам выход Великобритании из Европейского Союза должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести.
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Источник: korrespondent.net
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