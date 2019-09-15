Итоги 14.09: Вето Зеленского и атака дронов



Президент представил жителям Днепра нового главу ОГА

Президент Владимир Зеленский во время визита в Днепр представил нового председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко. Новый губернатор поблагодарил Зеленского за кредит доверия, который команда облгосадминистрации "будет возвращать области и людям качественной работой".

Гончарук назвал главную задачу нового Кабмина

Главная задача нового украинского правительства - это дать возможность украинцам быть собой, быть честными друг перед другом, что позволит им на самом деле стать счастливыми, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Я хочу, чтобы украинцы наконец получили возможность быть собой, и таким образом получили возможность на самом деле быть счастливыми, быть честными друг перед другом. По моему личному мнению, это и есть главная задача нового украинского правительства", - сказал глава Кабмина.

Освобожденные из плена РФ моряки вернулись в Одессу

В Одессу прибыли освобожденные из плена РФ экипажи катеров Никополь, Бердянск и буксира Яны Капу. Моряков встречали с цветами и плакатами, детскими подарками.

"Впереди у экипажей катеров заслуженный отдых, после которого военные снова станут в строй украинских ВМС и продолжат выполнять задачи по назначению", – отметили в ВМС.

Дроны атаковали нефтяной завод в Саудовской Аравии

На востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.

Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. Это составляет почти половину всего текущего объема нефтяной добычи страны.

Тем временем США заявили, что за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран. Президент Дональд Трамп предложил Саудовской Аравии помощь в обеспечении обороны.



МИД исключил особый статус для Донбасса

Обязательства Украины в рамках Минских соглашений не предусматривают особого статуса для Донбасса. Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, сторона за линией соприкосновения должна понять, что "что шанс их развития – децентрализация. Этот процесс даст им реальные возможности и шансы на развитие. Но мы не вносим в Конституцию никаких особых статусов".

Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал и вернул в Верховную Раду со своими предложениями Избирательный кодекс, принятый парламентом восьмого созыва.

В предложениях Зеленского указывается, что "Кодекс, который поступил на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательном законодательстве, направленные на его совершенствование".

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Источник: korrespondent.net