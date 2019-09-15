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15. 09. 2019

ЦРУ готовила птиц-шпионов в годы холодной войны

Центральное разведывательное управление США обнародовало бумаги о программе подготовки животных для проведения шпионских миссий в Советском Союзе годы холодной войны. Как пишет AFP со ссылкой на документы, в них содержится информация о тестировании кошек, собак, дельфинов и птиц. 

В рамках проектов Oxygas и Chirilogy ЦРУ выясняло, можно ли обучить дельфинов размещать взрывчатку на судах, расставлять гидроакустические буи в советских портах или сопровождать подводные лодки, чтобы собирать их акустические характеристики.

Также особое внимание уделялось птицам: голубям, совам, воронам и ястребам. ЦРУ привлекало орнитологов, чтобы найти птиц, которые регулярно проводили часть года рядом с Шиханами Саратовской области, где находится военно-химический полигон.

Указывается, что американская разведка рассматривала птиц в качестве "живых датчиков", на основе пищи которых можно было бы выяснить, испытаниями каких веществ занимается СССР. В начале 1970-х ЦРУ изучало использование хищных птиц и ворон для доставки подслушивающих устройств, а также для получения фотоснимков.

Cмотрите фотогалерею: ЦРУ готовила птиц-шпионов в годы холодной войны

Как отмечает агентство, ни одна из программ, описанных в рассекреченных документах, не продвинулась далеко.

Ранее Корреспондент.net рассказывал, что из-за президента Дональда Трампа ЦРУ пришлось эвакуировать ценного шпиона в Кремле.

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Источник: korrespondent.net
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