Разработчик Javelin рассказал о надежности ПТРК

Надежность противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin превышает 94 процента, утверждает в Twitter один из разработчиков ПТРК американская компания Raytheon.
"Javelin испытан в боевых условиях и имеет надежность более 94 процентов. Он может быть развернут с нескольких платформ и использоваться в любых погодных, дневных или ночных операциях. Также разработаны и продемонстрированы дистанционные пусковые установки для наземных транспортных средств", - говорится на сайте компании.
Did you know that the Javelin system has a greater than 94 percent reliability rate? It can be deployed from multiple platforms and used in any type of conditions. See more: https://t.co/eIaOZRBWEO pic.twitter.com/d3VDdsziQe— Raytheon (@Raytheon) September 13, 2019
Там же отмечается, что эксплуатация FGM-148 Javelin запланирована до 2050 года.
Ранее сообщалось, что Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок Javelin по просьбе украинской стороны.
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Источник: korrespondent.net
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