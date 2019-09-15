Первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок Академик Ломоносов прибыл на место постоянного базирования в город Певек Чукотского автономного округа РФ, сообщается на сайте корпорации Росатом 14 сентября.
В ближайшие несколько месяцев на ПЭБ выполнят завершающий этап пуско-наладочных работ. Он будет связан с подготовкой к выдаче электрической и тепловой энергии в береговую инфраструктуру.
До 31 декабря плавучая атомная теплоэлектростанция должна быть введена в эксплуатацию. После этого число действующих атомных станций России возрастет до 11.
Академик Ломоносов станет основным объектом жизнеобеспечения северной части Чукотки.
Cмотрите фотогалерею: Первый в мире плавучий атомный энергоблок прибыл на Чукотку
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Источник: korrespondent.net
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