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15. 09. 2019

Первый в мире плавучий атомный энергоблок прибыл на Чукотку

Первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок Академик Ломоносов прибыл на место постоянного базирования в город Певек Чукотского автономного округа РФ, сообщается на сайте корпорации Росатом 14 сентября.

В ближайшие несколько месяцев на ПЭБ выполнят завершающий этап пуско-наладочных работ. Он будет связан с подготовкой к выдаче электрической и тепловой энергии в береговую инфраструктуру.

До 31 декабря плавучая атомная теплоэлектростанция должна быть введена в эксплуатацию. После этого число действующих атомных станций России возрастет до 11. 

Академик Ломоносов станет основным объектом жизнеобеспечения северной части Чукотки.

Cмотрите фотогалерею: Первый в мире плавучий атомный энергоблок прибыл на Чукотку

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Источник: korrespondent.net
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