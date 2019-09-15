Британцы согласны на референдумы в Шотландии и Северной Ирландии

Почти половина жителей Великобритании считают, что Шотландия и Северная Ирландия имеют право на проведение референдума о независимости после выхода королевства из ЕС. Об этом пишет газета Independent 15 сентября, ссылаясь на опрос агентства BMG.

Так, 45 процентов британских подданых считают, что правительство должно разрешить проведение в Шотландии референдума о независимости после Brexit, против высказались 30 процентов.

Газета отмечает, что если из результатов исключить ответы "не знаю", то разрыв в пользу проведения плебисцита становится 60 процентов против 40 процентов.

Жесткий Brexit: регионы обдумывают независимость

Опрос показал еще большую поддержку жителям Северной Ирландии. 52 процента опрошенных выступают за право жителей этого региона после Brexit проголосовать по вопросу о том, оставаться ли им в составе Великобритании или же войти в состав Республики Ирландия. Против референдума высказались только 19 процентов респондентов.

Без ответов не определившихся с выбором соотношение составляет 73 процента против 27 процентов в пользу сторонников голосования.

Опрос BMG проводился в период с 3 по 6 сентября, в нем приняли участие 1 504 человека, проживающих в Англии, Шотландии и Уэльсе. В нем не участвовали жители Северной Ирландии.

Но недавний опрос показал, что 46 процента жителей Северной Ирландии выступают за присоединение к Республике Ирландия, в то время как 45 процентов хотят остаться в составе Великобритании.

О том, что будет в случае выхода из ЕС без сделки подробно в материале Корреспондент.net Нехватка еды и лекарств: Британия после Brexit.

Источник: korrespondent.net