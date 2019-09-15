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15. 09. 2019

Моряки завершили обучение на катерах Island

Украинские моряки завершили подготовку в США для службы на катерах класса Island. Об этом посольство Украины в США сообщило 14 сентября. Подготовку прошли 32 моряка.

"Теперь корабли Славянск и Старобельск вместе с экипажами готовы усилить способности ВМС Украины по защите морской безопасности", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Моряки завершили обучение на катерах Island

В сентябре 2018 года в американском городе Балтимор прошла церемония передачи двух патрульных катеров класса Island Украине.

1 июня сообщалось, что Военно-морские силы Украины проводят ряд испытаний с обновленными катерами типа Island, переданные США в рамках двухстороннего сотрудничества, и находятся на завершающем этапе.

В конце июня также стало известно, что Украина получит 20 французских патрульных катеров OCEA FPB 98.

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Источник: korrespondent.net
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