Иран отрицает причастность к атаке на крупнейший нефтезавод

Иран отрицает обвинения США в атаке на нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании Saudi Aramco, пишет Коммерсант 15 сентября.

"Американцы проводят политику "максимального давления", в которой, по-видимому, наметилась тенденция к "максимальной лжи" из-за ее неудач", - заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Saudi Aramco - крупнейшая нефтяная компания мира по добыче нефти и размеру нефтяных запасов. Ее штаб-квартира находится в Дахране. Правительству Саудовской Аравии принадлежат 100 процентов акции компании. В 2018 году она стала самой прибыльной компанией в мире.

14 сентября стало известно о нападени на два саудовских НПЗ при помощи беспилотников, на предприятиях начался пожар. Объекты принадлежали крупнейшей компании Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс.

Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. Военный конфликт в Йемене начался в 2014 году, с одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения Ансар Аллах, с другой - йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Ранее сенатор США Линдси Грэм в Twitter заявил, что властям США нужно изучить возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана.

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Источник: korrespondent.net