Лента RSS
Подписаться на ленту
15 сентября 2019, воскресенье, 11:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
15. 09. 2019

Иран отрицает причастность к атаке на крупнейший нефтезавод

Иран отрицает обвинения США в атаке на нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании Saudi Aramco, пишет Коммерсант 15 сентября.

"Американцы проводят политику "максимального давления", в которой, по-видимому, наметилась тенденция к "максимальной лжи" из-за ее неудач", - заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Saudi Aramco - крупнейшая нефтяная компания мира по добыче нефти и размеру нефтяных запасов. Ее штаб-квартира находится в Дахране. Правительству Саудовской Аравии принадлежат 100 процентов акции компании. В 2018 году она стала самой прибыльной компанией в мире.

14 сентября стало известно о нападени на два саудовских НПЗ при помощи беспилотников, на предприятиях начался пожар. Объекты принадлежали крупнейшей компании Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс.

Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. Военный конфликт в Йемене начался в 2014 году, с одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения Ансар Аллах, с другой - йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Ранее сенатор США Линдси Грэм в Twitter заявил, что властям США нужно изучить возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мой муж Лёва таки случайно проглотил нурофен! Шо делать?
- Не суетитесь вы так! Сделайте ему таки теперь головную боль - не пропадать же таблэтке!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.