В Черном море Россия взяла на контроль корабль США

Черноморский флот России отслеживает быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, которое накануне вечером вошло в акваторию Черного моря.

"Назначенными дежурными силами и средствами Черноморского флота осуществляется непрерывное слежение за американским судном", - говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ 15 сентября.

USNS Yuma - это экспедиционный быстроходный транспорт-катамаран класса Spearhead. Летом этого года Yuma доставила в Одессу батальон американских морпехов на учения Си Бриз-2019. Сейчас судно направляется к Грузии.

Ранее сообщалось, что в США украинские моряки завершили подготовку для службы на катерах класса Island.

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Источник: korrespondent.net