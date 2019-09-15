Лента RSS
Подписаться на ленту
15 сентября 2019, воскресенье, 12:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
15. 09. 2019

В Черном море Россия взяла на контроль корабль США

Черноморский флот России отслеживает быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, которое накануне вечером вошло в акваторию Черного моря.

"Назначенными дежурными силами и средствами Черноморского флота осуществляется непрерывное слежение за американским судном", - говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ 15 сентября.

USNS Yuma - это экспедиционный быстроходный транспорт-катамаран класса Spearhead. Летом этого года Yuma доставила в Одессу батальон американских морпехов на учения Си Бриз-2019. Сейчас судно направляется к Грузии.

Ранее сообщалось, что в США украинские моряки завершили подготовку для службы на катерах класса Island.

НАТО в Черном море. Stratfor оценил помощь Украине

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мой муж Лёва таки случайно проглотил нурофен! Шо делать?
- Не суетитесь вы так! Сделайте ему таки теперь головную боль - не пропадать же таблэтке!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.