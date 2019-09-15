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15. 09. 2019

Иран назвал цели для ударов в случае войны с США

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что все американские военные базы и судна, расположенные в радиусе двух тысяч километров от территории Ирана, находятся в зоне досягаемости иранских ракет, пишет РБК 15 сентября.

"Каждый должен знать, что все американские базы и их судна, находящиеся на расстоянии до двух тысяч, находятся в зоне досягаемости наших ракет", - заявил Хаджизаде, добавив, что Иран постоянно готовится к "полномасштабной войне".

По словам генерала, после того как Иран сбил американский беспилотник над Персидским заливом, иранские ракеты были нацелены на базы США аль-Удейд (находится в Катаре), аз-Зафра (расположена на территории ОАЭ) и один американский корабль в Оманском заливе.

"Мы бы ударили по этим целям в случае реакции [на инцидент] со стороны США", сказал генерал.

В мае прошлого года США вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке. Вскоре Иран отказался выполнять свои обязательства из-за введенных Вашингтоном санкции.

В этой связи ситуация в Персидском заливе накалилась до предела и находится на грани вооруженного конфликта. Подробно в материале Иран обогатил уран и грозит уничтожить Израиль.

За лето Иран захватил несколько нефтяных танкеров и был обвинен в подрыве нефтепроводов. На этих выходных в Саудовской Аравии произошла новая атака на нефтезавод. В этом Вашингтон обвинил Тегеран, но последний отрицает свою причастность.

В данный момент саудиты переживают нефтяной кризис, на фоне которого индексы компаний королевства значительно упали.

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Источник: korrespondent.net
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