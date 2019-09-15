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15. 09. 2019

Сенцов выложил единственное фото из тюрьмы

Освобожденный в рамках обмена с Россией крымский режиссер Олег Сенцов выложил свою единственную фотографию из российской тюрьмы в России. Фото он обнародовал на своей странице в Facebook 15 сентября.

"Эта единственная фотография, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года", - написал бывший пленный.

По словам Сенцова, в России заключенным не положены ни телефоны, ни интернет, хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют.

"Я в подобных местах бывал крайне редко, только проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял. Получив возможность связи, я коротко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут", - добавил он.

На фотографию в руках он держит банку с чаем, которую накануне подарил президенту Владимиру Зеленскими с призывом вернуть всех пленных украинцев.

Ранее Сенцов сжег "самую ненавистную вещь на свете" - тюремную робу.

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Источник: korrespondent.net
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