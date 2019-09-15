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15. 09. 2019

Синоптики предупредили о скорых заморозках

Во второй половине сентября в Украине возможны заморозки, сообщает Гидрометцентр 14 сентября.

"Заморозки в воздухе наиболее вероятны во второй и третьей декадах сентября, в горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях возможны и в первой декаде", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в течение сентября в Украине осуществляется переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов в сторону понижения.

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Источник: korrespondent.net
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