Синоптики предупредили о скорых заморозках

Во второй половине сентября в Украине возможны заморозки, сообщает Гидрометцентр 14 сентября.

"Заморозки в воздухе наиболее вероятны во второй и третьей декадах сентября, в горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях возможны и в первой декаде", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в течение сентября в Украине осуществляется переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов в сторону понижения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net