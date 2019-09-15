Гончарук раскрыл новые подробности госбюджета-2020

Кабинет министров Украины уже сегодня передаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины для рассмотрения его в первом чтении. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга в воскресенье, 15 сентября.

"Сегодня по Конституции - последний день, когда правительство должно принять проект закона О государственном бюджете и подать его в парламент, мы сегодня это сделаем", - отметил премьер.

До 2 ноября правительство планирует внести в проект бюджета коррективы, согласно обновленному прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Гончарук отметил, что текущий вариант госбюджета отменяет дотации агропредприятиям в пользу поддержки малых фермеров.

На национальную безопасность планируется выделить 245,8 млрд грн ($9,87 млрд). Финансирование Пенсионного фонда должно составить 172,6 млрд ($6,93 млрд). На развитие дорожной инфраструктуры предлагают выделить 74,4 млрд грн ($2,98 млрд), из них - 69,7 млрд грн ($2,78 млрд) на Дорожный фонд.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, госбюджет на 2020 год построен на прогнозе курса 28,02 грн за доллар.

Напомним, что ранее Гончарук сообщил, что проект бюджета разрабатывается на основе прогноза роста ВВП в 3,3%, однако в процессе рассмотрения прогноз будет изменен.

Ранее в Кабмине заявляли, что с начала года экономика Украины выросла на 4%.

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Источник: korrespondent.net