Турция закончила второй этап поставок С-400 из России

Министерство обороны Турции заявило о завершении поставки второй батареи российских систем противоракетной обороны С-400. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 15 сентября.
В министерстве добавили, что системы заработают в апреле 2020 года. По его словам, усилия по установлению систем и обучения персонала, который будет их использовать, продолжаются.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью CNN Turk в субботу, что С-400 будут активированы несмотря на неоднократные предупреждения США.
Анкара и Вашингтон поссорились из-за покупки Турцией систем С-400 в России. Соединенные Штаты утверждают, что системы несовместимы с обороной НАТО и представляют угрозу для истребителей Lockheed Martin F-35.
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Источник: korrespondent.net
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