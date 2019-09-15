Бюджет-2020: минимальная зарплата на 550 грн выше

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2020 год предлагает повысить минимальную заработную плату на 550 гривен. Об этом на брифинге заявила глава Минфина Оксана Маркарова в воскресенье, 15 сентября.

В проекте бюджета на 2020 год предусмотрено, что среднемесячная заработная плата в следующем году составит 4723 гривен.

"Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет увеличивается на 550 гривен и составит, по состоянию на 1 января 2020 года: 4 тыс. 723 гривны. Это соответствует показателям роста. Мы считаем, что какое-то большее увеличение этой цифры, оно бы уже не соответствовало бы росту производительности. Однако, это существенный рост минимальной заработной платы", - заявила Маркарова.

Отметим, что в прошлом году Кабмин подал в Верховную раду проект государственного бюджета на 2019 год, в котором предлагалось повысить минимальную заработную плату на 12% - с 3723 до 4173 гривен.

Как сообщалось ранее, на национальную безопасность в госбюджете-2020 Кабмин планирует выделить $9,87 млрд, а на пенсионный фонд - $6,93 млрд.

Ранее Гончарук сообщил, что проект бюджета разрабатывается на основе прогноза роста ВВП в 3,3%, однако в процессе рассмотрения прогноз будет изменен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net