Лента RSS
Подписаться на ленту
15 сентября 2019, воскресенье, 18:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
15. 09. 2019

В Раду внесли проект госбюджета-2020

Кабинет министров внес в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2020 год. О регистрации законопроекта №2000 сообщается на официальном сайте Рады в воскресенье, 15 сентября.

Текст законопроекта в настоящее время отсутствует, но информацию о документе на брифинге предоставили премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Расходы на национальную безопасность увеличены на 33,8 млрд грн и составят 245,8 млрд грн. Финансирование Пенсионного фонда - 172,6 млрд грн. На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено 74,4 млрд грн, из которых 69,7 млрд грн - Дорожный фонд. Расходы на поддержку энергетической независимости запланированы в 2 млрд грн.

Гончарук также отметил, что текущий вариант госбюджета отменяет дотации агропредприятиям в пользу поддержки малых фермерских хозяйств.

По словам Гончарука, расходы на субсидии в 2020 году запланированы на уровне 47,6 млрд грн. Фонд регионального развития предусмотрен в размере 9,5 млрд грн.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что проект госбюджета-2020 предусматривает поступление 380 млрд грн от заимствований. По ее словам, на конец 2020 года уровень госдолга к ВВП должен составить 46,7%. Одним из путей реализации такой задачи является постепенное сокращение дефицита госбюджета.

В 2020 году платежи по госдолгу составят 438,1 млрд грн, из которых 145,2 млрд грн - обслуживание госдолга, отметила Маркарова.

Напомним, что ранее Гончарук заявил, что проект бюджета разрабатывался на основе прогноза роста ВВП в 3,3%, однако в процессе рассмотрения прогноз будет изменен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мой муж Лёва таки случайно проглотил нурофен! Шо делать?
- Не суетитесь вы так! Сделайте ему таки теперь головную боль - не пропадать же таблэтке!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.