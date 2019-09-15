В Раду внесли проект госбюджета-2020

Кабинет министров внес в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2020 год. О регистрации законопроекта №2000 сообщается на официальном сайте Рады в воскресенье, 15 сентября.

Текст законопроекта в настоящее время отсутствует, но информацию о документе на брифинге предоставили премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Расходы на национальную безопасность увеличены на 33,8 млрд грн и составят 245,8 млрд грн. Финансирование Пенсионного фонда - 172,6 млрд грн. На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено 74,4 млрд грн, из которых 69,7 млрд грн - Дорожный фонд. Расходы на поддержку энергетической независимости запланированы в 2 млрд грн.

Гончарук также отметил, что текущий вариант госбюджета отменяет дотации агропредприятиям в пользу поддержки малых фермерских хозяйств.

По словам Гончарука, расходы на субсидии в 2020 году запланированы на уровне 47,6 млрд грн. Фонд регионального развития предусмотрен в размере 9,5 млрд грн.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что проект госбюджета-2020 предусматривает поступление 380 млрд грн от заимствований. По ее словам, на конец 2020 года уровень госдолга к ВВП должен составить 46,7%. Одним из путей реализации такой задачи является постепенное сокращение дефицита госбюджета.

В 2020 году платежи по госдолгу составят 438,1 млрд грн, из которых 145,2 млрд грн - обслуживание госдолга, отметила Маркарова.

Напомним, что ранее Гончарук заявил, что проект бюджета разрабатывался на основе прогноза роста ВВП в 3,3%, однако в процессе рассмотрения прогноз будет изменен.

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Источник: korrespondent.net