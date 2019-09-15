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15. 09. 2019

Турецкие спецслужбы похитили 31 человека по всему миру

Спецслужбы Турции с 2016 года похитили не менее 31 человека в Казахстане, Молдове, Украине и других странах. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt в воскресенье, 15 сентября.

Похищенных людей подозревают в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом. О похищениях сообщает швейцарский Фонд воспитания, обучения и интеграции, который имеет связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

По данным фонда, спецслужбы похищали людей в Малайзии, Пакистане, Казахстане, Косово, Молдове, Азербайджане, Украине, Габоне и Мьянме.

Правозащитники также сообщают о сорвавшихся попытках похищений. В 2016 году в Цюрихе трем турецким агентам не удалось насильно увезти в Анкару бизнесмена, имеющего турецко-швейцарские корни. В 2018 году аналогичную операцию в Монголии предотвратила местная полиция.

Напомним, что ранее в Турции задержали двух шпионов ОАЭ.

Также сообщалось, что Эрдоган снялся на фоне карты, где греческие острова "принадлежат" Турции.

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Источник: korrespondent.net
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