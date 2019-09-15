На гонках в Румынии автомобиль въехал в толпу

На авторалли в городе Крайова в Румынии гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей. Об этом сообщает Укринформ в воскресенье, 15 сентября.



Водитель гоночного автомобиля не справился с управлением на одном из крутых виражей трассы. Машина въехала в толпу, которая наблюдала за гонкой на тротуаре. В результате аварии пострадали шесть человек, среди которых двое детей.

Всех пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Правоохранители проверяют техническое состояние автомобиля.

Напомним, что ранее в Японии автомобиль врезался в толпу - есть пострадавшие.

Также сообщалось, что в Херсоне два ребенка пострадали в столкновении маршруток.

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Источник: korrespondent.net