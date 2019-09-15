На гонках в Румынии автомобиль въехал в толпу

На авторалли в городе Крайова в Румынии гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей. Об этом сообщает Укринформ в воскресенье, 15 сентября.
Водитель гоночного автомобиля не справился с управлением на одном из крутых виражей трассы. Машина въехала в толпу, которая наблюдала за гонкой на тротуаре. В результате аварии пострадали шесть человек, среди которых двое детей.
Всех пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Правоохранители проверяют техническое состояние автомобиля.
Напомним, что ранее в Японии автомобиль врезался в толпу - есть пострадавшие.
Также сообщалось, что в Херсоне два ребенка пострадали в столкновении маршруток.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby