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15. 09. 2019

Госбюджет-2020: на культуру выделят 8,6 млрд грн

В проект госбюджета на 2020 год предусмотрены расходы на культуру и информационную сферу в размере 8,6 млрд гривен. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в ходе презентации проекта госбюджета в воскресенье, 15 сентября.

По словам министра, проектом предусмотрено выделение 2 млрд гривен на развитие общественного вещания в соответствии с законодательством и около 1,3 млрд гривен на развитие кинематографа, поддержку театров.

Проект также предусматривает выделение 0,1 млрд гривен на деятельность Украинского института книги и поддержку книгоиздательского дела.

Напомним, что ранее Гончарук заявил, что проект бюджета разрабатывался на основе прогноза роста ВВП в 3,3%, однако в процессе рассмотрения прогноз будет изменен.

Также сообщалось, что на национальную безопасность планируют выделить $9,87 млрд, а на пенсионный фонд - $6,93 млрд.

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Источник: korrespondent.net
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