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15. 09. 2019

В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка

В больнице в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка. Об этом сообщает сайт Charivne.info в воскресенье, 15 сентября.

Роды принимали врачи Ровенского областного перинатального центра. Как рассказывает главный врач медучреждения Виктория Еникеева, за время работы перинатального центра это первый такой случай.

"Пациентка была доставлена ​​каретой скорой помощи со свалки в 2:10 ночи, а в 7:10 она уже родила. Роды прошли естественным путем. Наши врачи в этой ситуации сделали все лучшим образом, чтобы и малолетняя мама, и ребенок чувствовали себя хорошо. Беременная не стояла на учете, в данный момент у ребенка есть физический недостаток", - сказала Виктория Еникеева.

Вес новорожденного мальчика 3160 граммов, рост - 47 см. Сама мама ребенка родом из Закарпатской области.

Напомним, что ранее женщина родила в 74 года, установив мировой рекорд.

Также сообщалось, что австралийка в коме родила здорового ребенка.

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Источник: korrespondent.net
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