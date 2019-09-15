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15. 09. 2019

Гончарук планирует сменить руководство Фонда госимущества

Кабинет министров планирует заменить руководство Фонда государственного имущества. Об это сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в воскресенье, 15 сентября.

"В этом бюджете вы пока не увидите серьезного увеличения доходов от приватизации. Это потому что мы в скором времени планируем сменить руководство Фонда госимущества", - заявил глава правительства.

По словам премьера, в Кабмине рассчитывают, что новое руководства ФГИ в течение двух недель представит правительству "реалистичный и конкретный" план приватизации на следующий год.

Напомним, что ранее суд разблокировал большую приватизацию в Украине.

Также сообщалось, что Зеленский приказал отменить список неподлежащих приватизации гособъектов.

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Источник: korrespondent.net
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