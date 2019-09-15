В Казахстане поезд протаранил автобус

В Казахстане поезд врезался в пассажирский автобус, в результате аварии погиб водитель автобуса, а женщина пассажирка и двое детей пострадали. Об этом сообщает издание Zakon.kz.
Авария произошла вечером в районе станции Шамалган в Алма-Атинской области, поезд следовал по маршруту Екатеринбург-Алма-Ата.
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По словам советника министра индустрии и инфраструктурного развития республики Руслана Иманкулова, водитель автобуса выехал на железнодорожные пути, несмотря на сигналы светофора.
По данным управления здравоохранения региона, погиб водитель, пострадали женщина и двое детей.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области перевернулся поезд с пассажирами.
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Источник: korrespondent.net
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