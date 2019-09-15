Лента RSS
Подписаться на ленту
16 сентября 2019, понедельник, 00:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
15. 09. 2019

В Казахстане поезд протаранил автобус

В Казахстане поезд врезался в пассажирский автобус, в результате аварии погиб водитель автобуса, а женщина пассажирка и двое детей пострадали. Об этом сообщает издание Zakon.kz.

Авария произошла вечером в районе станции Шамалган в Алма-Атинской области, поезд следовал по маршруту Екатеринбург-Алма-Ата.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

По словам советника министра индустрии и инфраструктурного развития республики Руслана Иманкулова, водитель автобуса выехал на железнодорожные пути, несмотря на сигналы светофора.

По данным управления здравоохранения региона, погиб водитель, пострадали женщина и двое детей.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области перевернулся поезд с пассажирами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мой муж Лёва таки случайно проглотил нурофен! Шо делать?
- Не суетитесь вы так! Сделайте ему таки теперь головную боль - не пропадать же таблэтке!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.