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16. 09. 2019

В ДТП с грузовиком под Киевом погибли четыре человека

В Киевской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли 4 человека. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"15 сентября в ГСЧС поступила информация, что возле пгт Макаров в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека", - говорится в сообщении.

Для деблокирования тел погибших привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

Ранее на этой неделе возле города Кагарлык Киевской области три человека погибли в лобовом столкновении двух легковушек.

На Прикарпатье легковушка врезалась в фуру

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Источник: korrespondent.net
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