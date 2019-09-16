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16. 09. 2019

В зоопарке Тайваня панд кормили лунными пряниками

В Тайване в Тайбэйском зоопарке для больших панд приготовили пряники по случаю праздника середины осени. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

"Праздничное угощение для панд по прозвищам Туаньтуань и Юаньцзай включало в себя лунный пряник, традиционные лакомства на Праздник середины осени, фрукты и овощи на шампурах, а также листья бамбука", - говорится в сообщении.

"Жители Тайбэя часто устраивают барбекю в парках во время этого праздника, поэтому мы приготовили фрукты и овощи на шампурах, как на барбекю, чтобы создать праздничную атмосферу", - сказал смотритель панд зоопарка Чжао Ланьсюань.

Праздничные мероприятия в зоопарке привлекли большое количество посетителей, многим из них хотелось хоть мельком увидеть панд. Они радостно кричали и записывали их на видео.

Напомним, в прошлом году в одном из заповедников Китая впервые в дикой природе нашли малыша панды.

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Источник: korrespondent.net
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