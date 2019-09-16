Лента RSS
Подписаться на ленту
16 сентября 2019, понедельник, 04:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
16. 09. 2019

В Одесской области ребенок сгорел в стоге сена

Полиция расследует обстоятельства смерти пятилетнего мальчика из села в Болградском районе Одесской области.

Предварительно установлено, что мальчик играл со своей семилетней сестрой в стоге сена неподалеку от собственного дома. У ребенка оказалась зажигалка, которой он играл и поджигал. В результате произошло возгорание.

Сестра побежала за помощью к матери, которая была в доме. Женщина сразу позвонила в пожарную службу. Потушив огонь, спасатели обнаружили среди сена тело мальчика.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Ранее в пожаре, который возник в нежилой пристройке в Соломенском районе Киева, сгорел человек.

Под Киевом в результате ДТП заживо сгорели военные

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мой муж Лёва таки случайно проглотил нурофен! Шо делать?
- Не суетитесь вы так! Сделайте ему таки теперь головную боль - не пропадать же таблэтке!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.