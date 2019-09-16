Семь человек погибли в результате падения самолета в Колумбии

По меньшей мере семь человек стали жертвами крушения самолета на западе Колумбии. Об этом сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел во второй половине дня воскресенья в городе Попаян (столица департамента Каука).

Emergencia en inmediaciones al aeropuerto de Popayán, luego de que una avioneta se estrellara en una zona residencial. Los organismos de socorro se dirigen al lugar del accidente. @Citytv @ELTIEMPO pic.twitter.com/oFg9ukUBeu — Víctor Castro Gómez (@vcastrogomez) 15 сентября 2019 г.

Двухмоторный самолет вылетел в сторону муниципалитета Лопес-де-Микай, однако через несколько минут после взлета он рухнул на жилой квартал.

Из девяти человек, находившихся на борту, погибли семеро, в том числе оба пилота. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

На место крушения уже выехали специалисты, чтобы начать расследование. Причина падения самолета пока не известна.

Ранее в штате Невада разбился легкомоторный самолет, в результате чего два человека погибли и еще трое пострадали. В Финляндии разбился самолет

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Источник: korrespondent.net