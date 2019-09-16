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16. 09. 2019

Итоги 15.09: Проект госбюджета и прайд в Харькове

Премьер хочет соединить Балтийское и Черное моря

Премьер-министр Алексей Гончарук предложил соединить Балтийское и Черное моря водным путем через территорию Украины. Об этом он заявил в ходе конференции Ялтинская европейская стратегия в Киеве.

Украина уже приступила к обсуждению ряда амбициозных инфраструктурных проектов, подчеркнул премьер.

Сенцов выложил единственное фото из тюрьмы

Освобожденный в рамках обмена с Россией крымский режиссер Олег Сенцов выложил свою единственную фотографию из российской тюрьмы в России. Фото он обнародовал на своей странице в Facebook.

"Эта единственная фотография, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года", - написал бывший пленный.

В Раду внесли проект госбюджета-2020

Кабинет министров внес в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2020 год. О регистрации законопроекта №2000 сообщается на официальном сайте Рады в воскресенье, 15 сентября.

Текст законопроекта в настоящее время отсутствует, но информацию о документе на брифинге предоставили премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

В Киеве прошел ежегодный Марш за животных

В Киеве участники Всеукраинского марша за животных прошли от парка Шевченко до здания Верховной Рады. Одновременно марш прошел еще 24 городах Украины. 

Участники марша требуют запретить использование животных в цирках, дельфинариях и для фотоуслуг, отказаться от создания и функционирования притравочних станций, пушных ферм и использования живых животных для тестирования косметики.

В Харькове состоялся Марш равенства

В центре Харькова состоялся Марш равенства, а также Марш за традиционные ценности. 

Оба марша начались на Площади свободы. Участников Марша равенства, который проходит в рамках ХарьковПрайд, отделили от улицы рядом автобусов и кордоном правоохранителей.

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Источник: korrespondent.net
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