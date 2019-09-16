Сутки в ООС: 16 обстрелов, ранен боец

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 15 сентября, 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранение получил один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 16 сентября.

Враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались дважды неподалеку Авдеевки, трижды у Новогнатовки, трижды вблизи Новолуганского, около Николаевки, Водяного, Красногоровки, Лебединского, Пищевика, Марьинки, Зайцевого и Пивденного.

С начала нынешних суток сепаратисты совершили два обстрела – возле Пищевика и Луганского. Именно во время этих обстрелов был ранен боец ВСУ.

Напомним, за сутки 13 сентября на Донбассе зафиксировали 22 обстрела со стороны сепаратистов. Ранения получили восемь бойцов ВСУ.

Также в субботу пресс-центр штаба ООС сообщил о гибели одного военного. А в командовании Сил специальных операций ВСУ сообщили о смерти старшего сержанта Максима Кондратюка. Он скончался от ранений, полученных 10 сентября.

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Источник: korrespondent.net