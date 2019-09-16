Лента RSS
Подписаться на ленту
16 сентября 2019, понедельник, 09:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
16. 09. 2019

Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян – СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем письме президенту США Дональду Трампу, отправленном в августе, пригласил его посетить Пхеньян. Об этом сообщила южнокорейская газета Joongang Ilbo со ссылкой на дипломатические источники в понедельник, 16 сентября.

В письме Ким Чен Ына, которое было передано Трампу в третью неделю августа, северокорейский лидер заявил о своей готовности встретиться с президентом США в ходе третьего саммита, сообщил собеседник издания.

По его данным, в письме также содержалось приглашение Трампу посетить Пхеньян.

При этом источник уточнил, что не ясно, предложил ли Ким Чен Ын провести третий саммит в столице КНДР или просто пригласил президента США посмотреть Пхеньян.

Напомним, 10 августа Трамп получил письмо от Ким Чен Ына. В частности, президент США заявил, что лидер КНДР "очень мило заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только совместные учения США и Южной Кореи закончатся". По словам Трампа, в длинном письме Ким Чен Ына есть и "небольшое извинение" за испытания ракет малой дальности.

На прошлой неделе стало известно, что Ким Чен Ын и Трамп договариваются о новой встрече.

Напомним, лидеры США и КНДР встречались три раза с июня прошлого года, чтобы обсудить денуклеаризацию Северной Кореи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мой муж Лёва таки случайно проглотил нурофен! Шо делать?
- Не суетитесь вы так! Сделайте ему таки теперь головную боль - не пропадать же таблэтке!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.